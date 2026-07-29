Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Zigaretten gestohlen - Ladendiebe verurteilt
Recklinghausen (ots)
Am Montagnachmittag (27. Juli) hat ein Ladendetektiv zwei Männer bei einem Diebstahl erwischt. Einen Tag später wurden sie am Amtsgericht Gladbeck verurteilt. Die Ladendiebe waren gegen 16:30 Uhr in einem Supermarkt an der Buersche Straße unterwegs. Der Ladendetektiv und Zeugen konnten sie beobachten, wie sie mehrere Zigarettenschachteln einsteckten. Kurz darauf stellte der Ladendetektiv die Männer und informierte die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 38-Jährigen und 25-Jährigen, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, fest. Am Dienstag wurden sie - im beschleunigten Verfahren - wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu sechs, bzw. acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.
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