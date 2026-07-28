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POL-RE: Dorsten: Geldbörse eingesteckt - Fahndung erledigt

POL-RE: Dorsten: Geldbörse eingesteckt - Fahndung erledigt
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Recklinghausen (ots)

Seit gestern suchte die Polizei Recklinghausen nach einer Frau, die in einer Drogerie unterwegs war und eine Geldbörse eingesteckt haben soll, die an einer SB-Kasse vergessen wurde. Die Tatverdächtige hat sich heute bei der Polizei gemeldet. Somit hat sich auch die Fahndung erledigt. Wir danken für die Mithilfe und bitten darum, die Fotos der Frau zu löschen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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