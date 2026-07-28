Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Geldbörse eingesteckt - Fahndung erledigt
Recklinghausen (ots)
Seit gestern suchte die Polizei Recklinghausen nach einer Frau, die in einer Drogerie unterwegs war und eine Geldbörse eingesteckt haben soll, die an einer SB-Kasse vergessen wurde. Die Tatverdächtige hat sich heute bei der Polizei gemeldet. Somit hat sich auch die Fahndung erledigt. Wir danken für die Mithilfe und bitten darum, die Fotos der Frau zu löschen.
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Pia Weßing
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