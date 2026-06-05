LPI-J: Diebstahl aus Pkw in Apolda - Polizei sucht Zeugen
Apolda (ots)
In der Parkstraße in Apolda wurde ein Pkw Ziel eines Diebstahls. In der Nacht zum Donnerstag schlugen Unbekannte die hintere linke Seitenscheibe des dort geparkten Fahrzeugs ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter einen Rucksack. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
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