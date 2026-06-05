LPI-J: Diebstahl aus Pkw in Apolda - Polizei sucht Zeugen

Apolda (ots) - Den Diebstahl von diversen Gartengeräten zeigte gestern Nachmittag eine 38-jährige Frau bei der Polizei an. Zwischen dem 29. Mai und dem 3. Juni wurden aus ihrem Garten in einer Kleingartenanlage in Apolda verschiedene Gartengeräte, ein Radio und ein Smoker im Gesamtwert von ca. 700 Euro gestohlen. Hinweise auf einen Einbruch lagen allerdings nicht vor. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich ...

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