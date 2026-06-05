Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Deliktshäufung: Diebstahl von Kennzeichentafeln im Stadtgebiet Jena

Jena (ots)

Die Polizei registriert derzeit eine Häufung von Diebstählen hinterer Kennzeichentafeln im Stadtgebiet. Ein Schwerpunkt der Taten liegt im Bereich Winzerla, jedoch wurden entsprechende Delikte auch aus dem Bereich Lobeda bekannt.

Allein am gestrigen Tag wurden bei der Polizei sieben Fälle angezeigt, bei denen bislang unbekannte Täter die hinteren Kennzeichentafeln von geparkten Pkw entwendeten. Die Beamten führten an den jeweiligen Tatorten Spurensicherungsmaßnahmen durch und nahmen die Ermittlungen auf.

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegt die Vermutung nahe, dass es die Täter insbesondere auf die an den hinteren Kennzeichentafeln angebrachten TÜV-Plaketten abgesehen haben könnten. Die Hintergründe der Taten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sensibilisiert Fahrzeughalter für die aktuelle Deliktslage und bittet darum, auf verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen im Zusammenhang mit abgestellten Fahrzeugen zu achten. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Feststellungen nimmt der Inspektionsdienst Jena telefonisch sowie per E-Mail entgegen.

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