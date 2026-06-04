Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Gartenanlage - Polizei stellt Täter

Apolda (ots)

Den Diebstahl von diversen Gartengeräten zeigte gestern Nachmittag eine 38-jährige Frau bei der Polizei an. Zwischen dem 29. Mai und dem 3. Juni wurden aus ihrem Garten in einer Kleingartenanlage in Apolda verschiedene Gartengeräte, ein Radio und ein Smoker im Gesamtwert von ca. 700 Euro gestohlen. Hinweise auf einen Einbruch lagen allerdings nicht vor. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau einem Bekannten den Gartenschlüssel zur Vermittlung des zum Verkauf stehenden Gartens überlassen hatte. Gemeinsam mit einer weiteren Person hat dieser die Sachen gestohlen. Die entwendeten Gegenstände wurden schließlich an die Gartenbesitzerin zurückgegeben und eine Anzeige wegen Diebstahls wurde erstattet.

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