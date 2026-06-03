Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung nach 49jährigem Mann in Jena - Rücknahme der Vermisstenmeldung

Jena (ots)

Glücklicherweise kann die Fahndung nach dem 49-Jährigen aus Jena beendet werden. Der Mann konnte nach Bürgerhinweise am Mittwochnachmittag wohlbehalten angetroffen werden.

Die Jenaer Polizei bedankt sich über die Mithilfe aus der Bevölkerung.

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