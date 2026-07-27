Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Ladendiebinnen verduften - Wer kennt die tatverdächtigen Frauen?
Recklinghausen (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei mutmaßlichen Ladendiebinnen. Die beiden Frauen sollen mehrere Waschmittel sowie Wäscheparfum aus einem Supermarkt gestohlen haben. Eine Kamera hat die Frauen aufgezeichnet. Mit diesen Fotos wird jetzt per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Die Fotos und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:
https://polizei.nrw/fahndung/211196
Wer eine oder sogar beide Frauen erkennt und Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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