PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Senior zuhause überfallen

Recklinghausen (ots)

Auf der Cottenburgstraße hat ein angeblicher Spendensammler ein älteres Ehepaar beraubt. Gegen 18.25 Uhr am Freitagabend hatte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür geklingelt, er gab sich als Spendensammler für kranke Kinder aus. Während der Senior das Klemmbrett mit der Unterschriftenliste genauer anschaute, überwältige der Täter den Senior und durchwühlte mehrere Schmuckschatullen im Schlafzimmer. Mit dem erbeuteten Schmuck (u.a. Ringe, Ketten und Uhren) flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung. Der Senior blieb nach ersten Angaben unverletzt. Seine Ehefrau ist dem Täter nicht begegnet. Der "Spendensammler" wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, schlanke Statur, bekleidet mit einem hellgrünen/ hellblauen Jogginganzug mit weißen Streifen, graue Basecap, sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen machen können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Kripo unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Die Polizei rät:

   - Nutzen Sie einen Türspion und/oder eine Türsprechanlage.
   - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre. Ist eine 
     Türsperre nicht vorhanden, sprechen Sie durch die geschlossene 
     Tür.
   - Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung.

Mehr Infos zum Thema "Haustürbetrug" finden Sie auch hier: https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/betrug-der-haus-und-wohnungstuer

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.07.2026 – 15:26

    POL-RE: POL-RE: Recklinghausen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelecfahrerin

    Recklinghausen (ots) - Recklinghausen - Eine 82 jährige Marlerin befuhr mit ihrem Pedelec die Straße Im Stübbenberg und beabsichtigte an der Kreuzung zur Bockholter Straße diese zu überqueren, um weiter geradeaus die Reichensteinstraße zu befahren. Zeitgleich befuhr ein 26 jähriger Marler die Bockholter Straße aus Richtung Marl kommend in Fahrtrichtung B225. Im ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 18:51

    POL-RE: Dorsten: 11-Jährige Vermisste wieder da

    Recklinghausen (ots) - Die Fahndung nach einer 11-jährigen Vermissten aus Dorsten wird hiermit zurückgenommen. Das Kind konnte in Osnabrück aufgefunden werden. Die 11-Jährige war am 23. Juli von ihrer Wohnanschrift verschwunden, seit dem 24. Juli wurde per Öffentlichkeitsarbeit nach ihr gesucht. Wir bitten, die Fahndung - und vor allem das Foto der 11-Jährigen - zu löschen. An dieser Stelle außerdem ein Dank für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren