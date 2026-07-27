Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Senior zuhause überfallen

Recklinghausen (ots)

Auf der Cottenburgstraße hat ein angeblicher Spendensammler ein älteres Ehepaar beraubt. Gegen 18.25 Uhr am Freitagabend hatte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür geklingelt, er gab sich als Spendensammler für kranke Kinder aus. Während der Senior das Klemmbrett mit der Unterschriftenliste genauer anschaute, überwältige der Täter den Senior und durchwühlte mehrere Schmuckschatullen im Schlafzimmer. Mit dem erbeuteten Schmuck (u.a. Ringe, Ketten und Uhren) flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung. Der Senior blieb nach ersten Angaben unverletzt. Seine Ehefrau ist dem Täter nicht begegnet. Der "Spendensammler" wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, schlanke Statur, bekleidet mit einem hellgrünen/ hellblauen Jogginganzug mit weißen Streifen, graue Basecap, sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen machen können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Kripo unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Die Polizei rät:

- Nutzen Sie einen Türspion und/oder eine Türsprechanlage. - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre. Ist eine Türsperre nicht vorhanden, sprechen Sie durch die geschlossene Tür. - Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung.

Mehr Infos zum Thema "Haustürbetrug" finden Sie auch hier: https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/betrug-der-haus-und-wohnungstuer

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