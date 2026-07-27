Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstähle - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Freitagabend informierten Anwohner der Stenkhoffstraße die Polizei über einen Auto-Diebstahl. Während des Einsatzes stellte sich heraus, dass die Täter zuvor in ein Reihenendhaus auf der Straße einbrachen, um den Fahrzeugschlüssel zu entwenden. Wann der Einbruch passierte, ist noch unklar. Der rote Hyundai Tucson wurde am Freitag zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr entwendet.

Recklinghausen:

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch auf der Dortmunder Straße. In der Zeit von Freitagnachmittag (15:00 Uhr) bis Samstagmittag (12:30 Uhr) gelangten die Einbrecher nach ersten Ermittlungen über ein gekipptes Badezimmerfenster in die Erdgeschosswohnung. Sie durchsuchten das Schlaf- und das Wohnzimmer und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut.

Gladbeck:

Nach einem Einbruch am Scheideweg hofft die Polizei auf Hinweise. In der Nacht zu Sonntag (ca. 00:30 Uhr) wurden Anwohner eines Zweifamilienhauses auf einen Mann aufmerksam, der mehrfach an der Haustür der Nachbarn klingelte. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wird, lief er offenbar davon. Kurze Zeit später hörten die Zeugen Geräusche aus dem Nachbargarten. Dort versuchte der Unbekannte die Terrassentür aufzuhebeln. Als er scheiterte, verschaffte er sich Zugang zur Garage. Als der Nachbar mit einer Taschenlampe in den Garten leuchtete und den Mann ansprach, ergriff der mutmaßliche Einbrecher die Flucht. Personenbeschreibung: ca. 20-25 Jahre alt - ca. 1,70 -1,5 Meter groß - sprach mit Akzent - Schnauzbart - schwarze Cap - rotes T-Shirt - schwarze kurze Hose - weiße Sneaker

Dorsten:

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Schule am Wittenbrink ein. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Mit Bargeld aus dem Sekretariat flüchteten sie unerkannt. Der Einbruch passierte in der Zeit von Freitag (15:30 Uhr) bis Sonntag (16:00 Uhr)

Herten:

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht ein Auto gestohlen. Der graue Chrysler Pacifica mit einem Kennzeichen aus Bochum stand im Tatzeitraum am Straßenrand der Hohewardstraße.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell