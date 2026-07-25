POL-RE: POL-RE: Recklinghausen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelecfahrerin

Recklinghausen (ots) - Die Fahndung nach einer 11-jährigen Vermissten aus Dorsten wird hiermit zurückgenommen. Das Kind konnte in Osnabrück aufgefunden werden. Die 11-Jährige war am 23. Juli von ihrer Wohnanschrift verschwunden, seit dem 24. Juli wurde per Öffentlichkeitsarbeit nach ihr gesucht. Wir bitten, die Fahndung - und vor allem das Foto der 11-Jährigen - zu löschen. An dieser Stelle außerdem ein Dank für ...

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