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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: POL-RE: Recklinghausen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelecfahrerin

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen - Eine 82 jährige Marlerin befuhr mit ihrem Pedelec die Straße Im Stübbenberg und beabsichtigte an der Kreuzung zur Bockholter Straße diese zu überqueren, um weiter geradeaus die Reichensteinstraße zu befahren. Zeitgleich befuhr ein 26 jähriger Marler die Bockholter Straße aus Richtung Marl kommend in Fahrtrichtung B225. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Pedelecfahrerin lebensgefährlich verletzt wurde. Sie wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Leitstelle
Nicole Elbe
Medientelefon: 02361 / 55 2979
Fax: 02361/ 55 - 2990
E-Mail: Re.Lst@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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