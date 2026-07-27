Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kontrollen, Gespräche und Verstöße - Fahrradstaffel im Einsatz

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Recklinghausen (ots)

Zum Wochenstart streifte die Fahrradstaffel der Polizei Recklinghausen durch die Innenstadt, den Erlbruchpark und rund um den Neumarkt.

Ziel solcher "PräsenzPlus-Aktionen" ist es nicht nur, Verstöße festzustellen und zu ahnden. Gerade auf dem Fahrrad kommen die Einsatzkräfte unkompliziert mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt. Auch heute tauschte sich die Fahrradstaffel mit einigen Verkehrsteilnehmenden aus und konnte dabei über Gefahren im Straßenverkehr und Regeln aufklären.

Die Beamten mussten eine Strafanzeige schreiben. Eine Frau war am Vormittag auf einem E-Scooter unterwegs, der nicht versichert war. Außerdem mussten zwei Autofahrer ein Verwarngeld zahlen, weil sie auf einem Radweg bzw. einem Gehweg parkten. Auf der Herner Straße war ein Fahrradfahrer auf der falschen Straßenseite unterwegs. Auch der "Geisterradler" bekam ein Verwarngeld. Am Donnerstag ist die Fahrradstaffel der Polizei Recklinghausen in Datteln und Gladbeck unterwegs.

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