Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Sexuelle Belästigung - Zeugen helfen Frau

Recklinghausen (ots)

Eine 25-jährige Frau aus Castrop-Rauxel ist am Montagabend von einem Mann sexuell belästigt worden. Zeugen waren darauf aufmerksam geworden und konnten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau gegen 22.10 Uhr am Oerweg unterwegs. Im Bereich eines Supermarktes wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Daraufhin soll er sie bedrängt, umklammert und geküsst haben. Zeugen hatten den Vorfall mitbekommen und sind der Frau zu Hilfe gekommen. Der 26-jährige Tatverdächte versuchte daraufhin zu flüchten, kam aber nicht weit. Die Zeugen hielten ihn fest, außerdem war die Polizei alarmiert worden.

Der 26-Jährige aus Oer-Erkenschwick wurde mit zur Wache genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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