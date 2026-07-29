Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Polizei stellt Verstöße bei Ladungssicherung fest

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Recklinghausen (ots)

Spezialisierte Kräfte der Polizei haben in der vergangenen Woche verstärkt Lkw-Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden mehrere gravierende Verstöße festgestellt.

In Haltern am See kontrollierten Einsatzkräfte einen Lkw, bei dem gleich mehrere Mängel aufgefallen sind. Ein mit Bauschutt beladener Container war nicht richtig gesichert, außerdem ragte der Schutt über den Containerrand hinaus und stellte damit eine Gefahr für den nachfolgenden Verkehr dar. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte zwei Verstöße gegen fahrpersonalrechtliche Vorschriften fest (z.B. Lenkzeitüberschreitung oder Ruhezeitkürzung). Die Fahrt wurde noch an der Kontrollstelle beendet.

In Dorsten geriet ein Fahrzeug samt Anhänger (Fahrzeugkombination) in eine Verkehrskontrolle. Das vorgeschriebene Kontrollgerät, das unter anderem die Lenk- und Ruhezeiten aufzeichnet, war nicht eingebaut. Der Fahrer, der auf dem Weg nach Belgien war, musste eine Sicherheitsleistung bezahlen.

In Marl kontrollierten die Spezialkräfte einen Autotransporter, der nach Polen unterwegs war. Auf dem Transportfahrzeug war ein Pkw nur mangelhaft gesichert war. Zusätzlich wurden zwei Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht festgestellt. Der Fahrer musste - ähnlich wie der Mann in Dorsten - eine Sicherheitsleistung zahlen. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

Schlecht gesicherte Ladung ist gefährlich: Verrutschende oder herabfallende Ladung kann bereits bei alltäglichen Fahrmanövern zu schweren Verkehrsunfällen führen. Gleichzeitig dienen die Regelungen der Lenk- und Ruhezeiten dem Schutz aller Verkehrsteilnehmenden, da sie Übermüdung am Steuer verhindern sollen.

Die Polizei Recklinghausen wird auch künftig gezielt Kontrollen durchführen. Ziel ist es nicht nur, Verstöße konsequent zu ahnden, sondern vor allem Unfälle zu verhindern und die Sicherheit auf den Straßen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop nachhaltig zu erhöhen.

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