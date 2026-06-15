Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bombendrohung gegen eine Schule für Weiterbildung sorgt für Großeinsatz

Celle (ots)

Am Montag, den 15.06.2026 gegen 14:55 Uhr wurde bei der Grone Schule für Weiterbildung im Celler Hehlentorgebiet eine telefonische Bombendrohung abgegeben. Die Mitarbeitenden der Schule reagierten schnell und schickten umgehend alle Personen aus dem Gebäude. Durch Polizeikräfte wurde der Bereich abgesperrt und angrenzende Gebäude geräumt. Das Gebäude wurde durch mehrere Sprengstoffspürhunde abgesucht. Es konnten keine Bomben festgestellt werden. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Die Ermittlungen gegen den unbekannten Anrufer wurden aufgenommen.

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