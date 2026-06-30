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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Polizeieinsatz durch explosionsfähige Stoffe

Greiz (ots)

Am heutigen Tag (30.06.2026) kam es seit den Vormittagsstunden zu einem größeren Polizeieinsatz in den Bereichen Triebes (Landkreis Greiz), Auma (Landkreis Greiz) und Triptis (Landkreis Saale-Orla). Nach mehreren Ermittlungen seitens der Polizei wurde bekannt, dass durch einen 44-jährigen Deutschen unerlaubte pyrotechnische Gegenstände gelagert und hergestellt wurden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen wurden Materialien dieser Art aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetzt eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die Landespolizeiinspektion Gera erhält im Rahmen des Einsatzes unter anderem Unterstützung von weiteren Polizei- und Spezialkräften und Sprengstoffspürhunden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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