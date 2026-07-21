Feuerwehr Wuppertal

FW-W: 2000 Quadratmeter Feld abgebrannt

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Nachmittag (21.07.) ein brennendes Feld am Rand des Stadtteils Katernberg gelöscht. Als die ersten Einsatzkräfte gegen 15:20 Uhr an dem Feld am Schanzenweg eintrafen, brannte das Getreide lichterloh, eine ca. 50 Meter hohe Rauchsäule stand über der Fläche. Einige Landwirte, die in der Nähe arbeiteten, hatten mit ihren Geräten schon eine Schneise um den brennenden Teil des Feldes gezogen, so dass der Schaden auf ca. 2000 Quadratmeter beschränkt blieb. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach etwa einer halben Stunde unter Kontrolle bringen, anschließend wird das Feld komplett gewässert, um ein Wiederaufflammen auszuschließen. Im Einsatz waren rund 40 Feuerwehrleute, unter anderem mit drei Tanklöschfahrzeugen, weil es in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle keine funktionsfähigen Hydranten gibt. Neben Kräften der Berufsfeuerwehr waren auch die Löschzüge Sonnborn, Dönberg, Dornap-Schöller und Nächstebreck beteiligt. Die Brandursache und die Höhe des Schadens zu ermitteln, ist Aufgabe der Polizei.

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