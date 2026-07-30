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POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Mobile Wache und Radstaffel zeigen "PräsenzPlus"

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Mobile Wache und Radstaffel zeigen "PräsenzPlus"
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Recklinghausen (ots)

In der 32. KW zeigt die Polizei Recklinghausen mit der Mobilen Wache und der Radstaffel Präsenz in mehreren Städten im Vest Recklinghausen und in Bottrop. Die Maßnahmen gehören zum Projekt "PräsenzPlus", mit dem die Polizei das Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort stärken möchte. Die Beamtinnen und Beamten sind jederzeit ansprechbar, erteilen gerne Auskünfte und können bei Bedarf auch vor Ort Anzeigen aufnehmen.

In der KW32 sind folgende Termine für die Mobile Wache geplant: Montag, 03. August: 15 bis 19 Uhr (ZOB Bottrop) Mittwoch, 5. August: 15 bis 19 Uhr (ZOB Bottrop) Donnerstag, 6. August: 14 bis 18 Uhr (ZOB Marl), gemeinsam mit KOD Marl

Die Radstaffel der Polizei Recklinghausen bestreift am Dienstag, 4. August, zwischen 9 und 13 Uhr den Innenstadtbereich der Stadt Gladbeck.

Die "Mobile Wache" und die Einsätze der Radstaffel sind Bestandteil des neuen Präsenzkonzeptes "PräsenzPlus" der Polizei Recklinghausen. Mehr dazu können Sie auch hier nachlesen: https://recklinghausen.polizei.nrw/presse/neues-praesenzkonzept-vorgestellt-praesenzplus-fuer-mehr-naehe-und-sicherheit

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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