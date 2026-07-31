Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß mit Pannenfahrzeug - Zwei Schwerverletzte
Recklinghausen (ots)
Auf der L511 hat es am frühen Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben. Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 52-jähriger Autofahrer aus Herten gegen 14.15 Uhr auf die L511 in Richtung Herten auffahren. Dabei stieß er mit einem Pannenfahrzeug zusammen, das kurz hinten dem Beschleunigungsstreifen stand. Ein 60-jähriger Mann aus Mülheim an der Ruhr war gerade damit beschäftigt, einen Reifen an dem Transporter zu wechseln. Beide Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt, sie kamen ins Krankenhaus. Die Unfallstelle musste vorübergehend gesperrt werden. Das Auto und der Transporter wurden abgeschleppt, der Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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