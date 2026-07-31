Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Markfelder Straße ist am Donnerstagabend ein 18-jähriger Motorradfahrer mit einem Reh zusammengestoßen. Der junge Mann aus Haltern am See wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Motorradfahrer gegen 21.30 Uhr in Richtung Waltrop unterwegs, als plötzlich ein Reh die Straße überquerte. Der Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der 18-Jährige stürzte, das Motorrad rutschte gegen einen Baum am Straßenrand. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Wildunfälle sind gerade im Hochsommer keine Seltenheit, da aktuell Paarungszeit der Rehe ist. Viele Tiere überqueren deshalb die Straßen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop. In vielen Fällen bleibt es bei Blechschäden, Verkehrsteilnehmende werden glücklicherweise nur selten verletzt.

Mehr zu dem Thema Wildunfälle und wie Sie sich richtig verhalten sollten, können Sie auf unserer Internetseite nachlesen: https://recklinghausen.polizei.nrw/presse/wildunfaelle-das-richtige-verhalten-danach-und-wie-sie-vermieden-werden-koennen

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