Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Gegen Jugendkriminalität im Einsatz

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Recklinghausen (ots)

Bei einem "PräsenzPlus - Einsatz" in der Innenstadt hat die Polizei Recklinghausen mehrere Jugendliche kontrolliert.

Am Donnerstagnachmittag waren die Jugendsachbearbeiter der Kriminalpolizei mit dem KOD der Stadt Bottrop gemeinsam auf Streife. Zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr tauschten sich die Einsatzkräfte mit vielen Bürgerinnen und Bürgern aus - vor allem mit jungen Menschen. Zwei Jugendliche, die den Beamtinnen und Beamten mehrmals am Nachmittag auffielen, bekamen Platzverweise. Straftaten wurden während des Einsatzes nicht festgestellt.

Die Jugendschutzstreifen der Polizei Recklinghausen nehmen vor allem junge Straftäter in den Fokus - mit dem Ziel, Jugendkriminalität zu bekämpfen.

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