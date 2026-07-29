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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Garagenkomplex in Evershagen - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es in den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags (28. Juli 2026) in einem Garagenkomplex in der Theodor-Körner-Straße zu einem Brand gekommen ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Zeugen gegen 05:00 Uhr durch laute Knallgeräusche, Rauchentwicklung sowie Feuerschein auf das Brandgeschehen aufmerksam und verständigten Polizei und Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Garage im hinteren Bereich des Komplexes bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits über das Dach auf eine benachbarte Garage ausgebreitet. Den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen und eine weitere Ausdehnung auf angrenzende Garagen zu verhindern. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die zwischen 04:00 Uhr und 05:30 Uhr im Bereich des Garagenkomplexes in der Theodor-Körner-Straße in Evershagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Brandgeschehen geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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