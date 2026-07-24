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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hochwertige Gasheizgeräte entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagmorgen, 23.07.2026, zwischen 06:25 Uhr und 06:50 Uhr mehrere Gasheizgeräte samt Zubehör, die kurz zuvor vor einem Firmengrundstück in der Ebertstraße angeliefert worden waren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 11.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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