Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Hochwertige Gasheizgeräte entwendet - Polizei sucht Zeugen
Wilhelmshaven (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagmorgen, 23.07.2026, zwischen 06:25 Uhr und 06:50 Uhr mehrere Gasheizgeräte samt Zubehör, die kurz zuvor vor einem Firmengrundstück in der Ebertstraße angeliefert worden waren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 11.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
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