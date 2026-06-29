Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: 999 unversteuerte Zigaretten dabei
Zittau (ots)
28.06.2026 | 09:05 Uhr | Zittau
Ein 48-jähriger polnischer Autofahrer wurde am 28. Juni 2026 bei Zittau auf der B 178n durch die Bundespolizei mit Tabakware erwischt, die er um 09:05 Uhr aus Polen mitgebracht hatte. Es fehlten auf allen Zigarettenschachteln die Steuerbanderolen. Diese wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet, dass der Zoll übernehmen wird.
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