Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Ausländischer Kellner ohne Arbeitserlaubnis in Restaurant im Landkreis Berchtesgadener Land

ZOLL leitet Ermittlungsverfahren ein

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Berchtesgadener Land, Traunstein, Rosenheim (ots)

Einen albanischen Staatbürger nahmen Zöllner und Zöllnerinnen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Traunstein wegen Tätigkeit ohne gültige Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis im Rahmen einer Kontrolle in einem Restaurant im Berchtesgadener Land vergangene Woche vorläufig fest. Der Beschäftigte bediente gerade die Gäste im Restaurant. Zunächst versuchte er, sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete in seine Unterkunft. Es stellte sich heraus, dass dieser sich bereits mehrere Jahre ohne gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland aufhält. Er ging seiner Erwerbstätigkeit ohne Erlaubnis nach, obwohl er deshalb auch strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten war. Nach Anordnung des Ermittlungsrichters befindet er sich aktuell in Untersuchungshaft. Gegen den Betreiber des Restaurants hat das Hauptzollamt Rosenheim noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. "Die Beschäftigung von Ausländern ohne Arbeitserlaubnis gilt als Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und fällt somit unter Schwarzarbeit. Arbeitgebern drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr, in schweren Fällen bis zu fünf Jahren.", erklärt Marion Dirscherl, Pressesprecherin des Hauptzollamts Rosenheim. "In der Folge muss der Arbeitgeber mit einer entsprechenden Strafe rechnen. Die Ermittlungen im Hinblick auf gegebenenfalls weitere begangene Straftaten, ob beispielsweise Sozialversicherungsbeiträge nicht in der richtigen Höhe abgeführt worden sein könnten, dauern noch an."

Zusatzinformation

Das Hauptzollamt Rosenheim informiert unter anderem über die Arbeit der FKS am 18.04.2026 am Tag der Ausbildung 2026 und Tag der offenen Tür unter dem Motto "Wir sind der Zoll - 75 Jahre Zoll in der Bundesrepublik" (von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr). Das Vormittagsprogramm richtete sich speziell an Interessierte an einer Ausbildung oder einem dualen Studium beim ZOLL; ab 13:00 Uhr stehen die Pforten für alle Bürgerinnen und Bürger geöffnet, die an der Arbeit des ZOLLs interessiert sind. Näheres unter: https://www.zoll.de/SharedDocs/Dienststellen/DE/1_DSSD_Importer/Hauptzollamt/HZA_Rosenheim/HZA_Rosenheim_7750/HZA_Rosenheim_7750.html?category=Ausbildung

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