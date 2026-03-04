Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Neueinstellungen für den gehobenen Dienst beim Hauptzollamt Rosenheim: Sieben Anwärterinnen und Anwärter für den gehobenen Dienst frisch vereidigt

Rosenheim (ots)

Mit Wirkung zum 1. März 2026 haben weitere sieben junge Menschen ihr Studium im gehobenen Dienst beim ZOLL angetreten. Anlässlich ihres Karrierestarts mit dem Eintritt in die Beamtenlaufbahn wurden sie am 02.03.2026 in einer feierlichen Stunde beim Hauptzollamt Rosenheim vereidigt.

"Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr zu unserem März-Einstellungstermin sieben Nachwuchskräfte für das Duale Studium zum Bachelor of Laws gewinnen konnten. In den folgenden beiden Einführungswochen haben die Studieneinsteiger nun zwei Wochen Zeit, sich mit dem Hauptzollamt Rosenheim vertraut zu machen. Im Rahmen des abwechslungsreichen Programmes werden sie auch verschiedene Stationen im Zuständigkeitsbezirk kennen lernen, bevor sie im Anschluss auf große Reise nach Rostock in das neue Bildungszentrum gehen.", so Dr. Bernd Ramming, stellvertretender Leiter des Hauptzollamts Rosenheim bei der Begrüßung.

Zu absolvieren ist ein dreijähriges Studium, bei welchem sich Theorie und Praxis abwechseln und aufeinander aufbauen. Die fachtheoretischen Teile nehmen die Nachwuchskräfte an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung wahr. Die Praxisphasen in den verschiedenen Bereichen des Ausbildungshauptzollamts Rosenheim verbringen sie bei nahen gelegenen Zollämtern und Zollfahndungsämtern sowie geeigneten Bereichen der Generalzolldirektion.

Nach Abschluss des dualen Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des ZOLLs. Das Spektrum reicht von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Zollfahndung. Grundsätzlich übernimmt der ZOLL alle seine geeigneten Nachwuchskräfte.

Mit der Einstellung beim ZOLL erhalten die Studierenden nicht nur ein fachlich hochwertiges Studium, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten, mit denen sie unter anderem für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen.

Für eine Einstellung zum 1. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026 beim Hauptzollamt Rosenheim (gehobener Zolldienst) bewerben. Für Einstellungen in den mittleren als auch für den gehobenen Dienst ist am 15. Oktober 2026 Bewerbungsschluss. Die Einstellung erfolgt dann zum 1. September 2027 beim Hauptzollamt Rosenheim.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpartnerin für das duale Studium im gehobenen Zolldienst beim Hauptzollamt Rosenheim: Praxisstudienleiterin Stefanie Weidlich Telefon: 08031/3006-1160 E-Mail: Ausbildung.HZA-Rosenheim@zoll.bund.de

Ansprechpartnerin für die Ausbildung im mittleren Zolldienst beim Hauptzollamt Rosenheim: Ausbildungsleiterin Hedwig Bremberger Telefon: 08031/3006-1150 E-Mail: Ausbildung.HZA-Rosenheim@zoll.bund.de

