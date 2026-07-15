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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/Landkreis Rottweil) Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 67-Jährigen (15.07.2026)

Konstanz (ots)

Der seit Montag, 13.07.2026 vermisste 67-Jährige aus Dornhan konnte durch eine Streife der Bundespolizei wohlbehalten im Bereich Offenburg angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde aus diesem Grund zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Thorsten Kölling
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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