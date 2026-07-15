POL-KN: (Dornhan/Landkreis Rottweil) Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 67-Jährigen (15.07.2026)

Dornhan, Lkr. Rottweil (ots) - Am Montag gegen 13 Uhr verließ der 67-Jährige seine Wohnung mit einem grauen Mountainbike und kehrte nicht mehr zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste ist 165 cm groß, von mittlerer Statur, hat ein dunkler ...

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