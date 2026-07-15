POL-KN: (Dornhan/Landkreis Rottweil) Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 67-Jährigen (15.07.2026)
Konstanz (ots)
Der seit Montag, 13.07.2026 vermisste 67-Jährige aus Dornhan konnte durch eine Streife der Bundespolizei wohlbehalten im Bereich Offenburg angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde aus diesem Grund zurückgenommen.
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