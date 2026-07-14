Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Versuchter Diebstahl von Schmuck

Am Montag, den 13.07.2026, ging eine 83-jährige Frau aus Vechta im Bereich der Parkanlage Zitadelle auf Höhe der dortigen Teichanlagen spazieren. Gegen 15:20 Uhr wurde sie von einer jungen Frau angesprochen und nach dem Weg in die Innenstadt gefragt. Die Vechtaerin erklärte ihr bereitwillig den Weg. Zum vermeintlichen Dank umarmte die unbekannte Täterin die 83-Jährige. Hierbei stellte die Seniorin fest, dass die Frau nach ihrer Armbanduhr griff und versuchte, diese vom Handgelenk zu entfernen. Die Vechtaerin schubste die Frau, die sich daraufhin in unbekannte Richtung entfernte. Sie konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 165 cm - Schlanke Statur - Dunkle lange Haare

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Fenster von Schule beschädigt

Im Zeitraum von Freitag, den 10.07.2026 (16:00 Uhr) bis Sonntag, den 12.07.2026 (12:00 Uhr), beschädigten unbekannte Täter zwei Fenster einer Schule an der Overbergstraße mit einem Stein. Eine Fensterscheibe brach infolge der Tat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen

Am Montag, den 13.07.2026, wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 15:50 Uhr auf einen jugendlichen Rollerfahrer im Bereich der Straße Wöstendöllen aufmerksam. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erreichte, der 16-jährige Fahrzeugführer aus Visbek jedoch keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallfluchten

Im Zeitraum von Sonntag, den 12.07.2026 (18:30 Uhr) bis Montag, den 13.07.2026 (10:30 Uhr), beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW Peugeot auf dem Parkplatz eines spanischen Restaurants an der Oldenburger Straße.

Ein weiterer PKW wurde am Montag, den 13.07.2026, zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr im Bereich der Münsterstraße beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß hier im Vorbeifahren gegen einen geparkten PKW Mercedes C 300.

In beiden Fällen entfernte sich der Verursacher unerlaubt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Dinklage - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Montag, den 13.07.2026, versuchten unbekannte Täter gewaltsam ein Schließsystem der Hauseingangstür eines Wohnhauses am Riedenweg zu öffnen. Der Versuch wurde zwischen 16:00 Uhr und 18:15 Uhr unternommen, es blieb bei einem Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld unter 05492/9606621 entgegen.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 13.07.2026, wurde ein 48-jähriger PKW-Führer aus Steinfeld im Bereich der Breslauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich eine Beeinflussung durch Alkohol heraus (1,19 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein einbehalten.

Damme - Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am Montag, den 13.07.2026, befuhr ein 34-jähriger PKW-Führer aus Neuenkirchen-Vörden gegen 05:30 Uhr die Straße Wenstrup in Fahrtrichtung Gehrde. Auf Höhe der Kreuzung zur Feldstraße übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 32-jährigen PKW-Führer aus Gehrde. Infolge des Zusammenstoßes wurden die beteiligten PKW erheblich beschädigt. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 25000,- EUR beziffert.

Visbek - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Montag, den 13.07.2026, befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Visbek gegen 20:15 Uhr die Straße Wöstendöllen in Fahrtrichtung Bonrechtern. Im Verlauf kam er im Bereich einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Visbeker schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR.

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