Feuerwehr Weil am Rhein

Feuerwehr Weil: Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Weil am Rhein

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Weil am Rhein (ots)

Feuerwehr lädt am 5. Juli 2026 zum Blick hinter die Kulissen ein

Die Feuerwehr Weil am Rhein öffnet am Sonntag, den 5. Juli 2026, ihre Türen für die Bevölkerung. Von 11 bis 17 Uhr sind Interessierte herzlich eingeladen, die Feuerwache in der Baslerstraße 41 zu besuchen und die vielfältige Arbeit der Feuerwehr hautnah kennenzulernen.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Im Rahmen einer großen Fahrzeugausstellung können zahlreiche Einsatzfahrzeuge aus nächster Nähe besichtigt werden. Darüber hinaus bieten Führungen durch die Feuerwache spannende Einblicke in den Feuerwehralltag. Verschiedene Vorführungen und Mitmach-Aktionen vermitteln anschaulich, welche Aufgaben die Feuerwehr übernimmt und welche Technik dabei zum Einsatz kommt.

Auch für die jüngsten Gäste ist bestens gesorgt. Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sorgt für Unterhaltung und ermöglicht es den Kindern, die Feuerwehr spielerisch zu entdecken. Für das leibliche Wohl stehen Speisen und Getränke bereit. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Spielmannszug sowie der Stadtmusik Weil am Rhein.

Mit dem Tag der offenen Tür möchte die Feuerwehr Weil am Rhein den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, die Menschen hinter den Einsätzen kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich über das ehrenamtliche Engagement in der Feuerwehr zu informieren. Die Feuerwehr Weil am Rhein freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Veranstaltungsdaten auf einen Blick:

- Tag der offenen Tür der Feuerwehr Weil am Rhein - Sonntag, 5. Juli 2026 - 11:00 bis 17:00 Uhr - Feuerwache Weil am Rhein, Baslerstraße 41

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