Feuerwehr Weil am Rhein

Feuerwehr Weil: Brand in Nagelstudio - Innenstadt Weil am Rhein

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Weil am Rhein (ots)

Am gestrigen Sonntagabend, 31. Mai um 18:23 Uhr wurden die Abteilung Stadt und der Einsatzleiter vom Dienst der Feuerwehr Weil am Rhein zu einem gemeldeten Brand in die Weiler Innenstadt alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung: es brannte in einem Nagelstudio. Die Erkundung der ersteintreffenden Einsatzkräfte ergab, dass das komplette Geschäft verraucht war.

Innerhalb weniger Minuten konnte der Brand lokalisiert und die Brandbekämpfung angegangen werden. Gegen 19 Uhr war das Feuer gelöscht, die Nachlöscharbeiten und das entfernen des Brandschuttes zogen sich noch etwas hin. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden durch unsere Einsatzkräfte per Überdrucklüfter von Rauch und Brandgasen befreit.

Im Einsatz waren ca. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Einsatzleitung des stellvertretenden Kommandanten Uli Weber, ein Rettungswagen der im Laufe des Einsatzes durch Einsatzkräfte des DRK-Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen abgelöst wurde, sowie Kräfte der Polizei.

Personenschäden sind keine zu vermelden. Zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden verweisen wir wie üblich auf die Kolleginnen und Kollegen der Polizei.

Einsatzende war gegen 20 Uhr. Damit ging für ein paar der Einsatzkräfte der Abt. Stadt ein arbeitsreicher Sonntag zu Ende, da sie zuvor schon zu drei kleineren Einsätzen gerufen worden waren. Dies waren eine Tierrettung am Morgen, einer Wassernot und einem Sturmschaden kurz vor dem Brandeinsatz.

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