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Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Die Polizei St. Wendel warnt vor betrügerischen E-Mails im Zusammenhang mit Überprüfungen von Rauchmeldern seitens der Stadt St. Wendel

St. Wendel (ots)

Aktuell sind betrügerische E-Mails im Umlauf, die angeblich von der Stadtverwaltung St. Wendel stammen. Darin wird im Rahmen des Programms "Brandschutz Deutschland 2026" eine angebliche Überprüfung der Rauchmelder angekündigt und ein Bußgeld von 500 EUR angedroht, sollten die Bestimmungen nicht eingehalten werden. Die betroffenen Empfänger der E-Mails werden zudem aufgefordert, ihre personenbezogenen Daten über einen beigefügten Link zu bestätigen. Es handelt sich hierbei um eine Betrugsmasche!

Weder die Stadtverwaltung St. Wendel noch die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises St. Wendel führen Rauchmelder-Überprüfungen in Privatwohnungen oder Häusern durch. Bitte lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Bitte öffnen sie keine Links oder Anhänge aus E-Mails deren Absender ihnen nicht bekannt ist und geben Sie keine persönlichen Daten weiter!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

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