Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrradfahrer beraubt 48-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Montag, dem 23. März, wurde eine 48-jährige Frau gegen 1 Uhr im Bereich der Bachstraße/ Friedrich-Ebert-Straße beraubt.

Nach Aussage der Frau sprach sie ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad an und bat sie zunächst um Kleingeld.

Als die Frau daraufhin ihre Geldbörse aus der Handtasche nahm, um nach Kleingeld zu suchen, riss der Täter ihr diese plötzlich aus der Hand und flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad in Richtung Hauptstraße.

Der Räuber wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke sowie eine blaue, hochgekrempelte Jeans. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein dunkles Mountainbike handeln.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zur flüchtigen Person machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (ap)

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