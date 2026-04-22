Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hohentengen

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld muss ein 29-jähriger Autofahrer rechnen, den eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr im Ortsgebiet kontrolliert hat. Bei der Überprüfung stellten die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Da der 29-Jährige eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung verweigerte, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Er wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Hohentengen

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit rund 50.000 Euro Sachschaden und drei teils schwer Verletzten hat sich am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der L 279 ereignet. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer wollte auf Höhe Ölkofen nach links auf einen Parkplatz abbiegen und übersah dabei den Opel eines entgegenkommenden 40-Jährigen. Durch den Aufprall kam der Opel von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Die beiden Fahrer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der 29-jährige Beifahrer im Audi erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis kurz nach 9 Uhr voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst waren jeweils mit einem Großaufgebot am Unfallort eingesetzt.

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