Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Reavensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunken Laterne angefahren

Seine Alkoholisierung dürfte mitursächlich dafür gewesen sein, dass ein 31-jähriger Lenker eines Lkw am Dienstagmorgen in der Bachstraße während der Fahrt einen Laternenmast beschädigt hat. Im Rahmen der folgenden Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer Anzeichen einer Alkoholisierung fest, ein Vortest gegen 9 Uhr ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Mann musste sich daraufhin von einer Ärztin eine Blutprobe entnehmen lassen und seinen Führerschein abgeben. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Wangen im Allgäu

Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer stationären Kontrollstelle beim Bahnhof Ratzenried haben Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg am Dienstagabend zwei Autofahrer festgestellt, die offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. Während gegen 22.30 Uhr bei einem 35-Jährigen der Vortest positiv auf Kokain und Amphetamin anschlug, zeigte rund eine Stunde später bei einem 38-Jährigen der Test ein positives Ergebnis auf Kokain. Beide Betroffenen mussten sich jeweils Blutproben in einem Krankenhaus entnehmen lassen und durften ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen. Die Auswertung der Blutproben wird nun über den Fortgang der Ordnungswidrigkeitenverfahren entscheiden. Da beide Betroffenen keinen Wohnsitz im Inland haben, mussten sie zur Sicherung der Verfahren jeweils eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Euro-Bereich hinterlegen.

Altshausen

Fahrverbot nach Geschwindigkeitsüberwachung

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um ganze 61 km/h nach Toleranzabzug überschritten hat ein Pkw-Lenker, der am frühen Dienstagabend gegen 17.45 Uhr von Beamten des Verkehrsdienstes Ravensburg auf der B 32 bei Vorsee gemessen wurde. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung mittels Laser zogen die Polizisten den Fahrer aus dem Verkehr und zeigten ihn bei der Bußgeldstelle an. Er muss nun mit einem Bußgeld im mittleren dreistelligen Euro-Bereich und mit einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen. Etwas glimpflicher davonkommen wird ein 40-jähriger Autofahrer, der rund eine halbe Stunde später mit 125 km/h gemessen wurde und ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen muss.

Aulendorf

Balkonbrand

Nicht vollständig erkaltete Kohle könnte ursächlich für einen Balkonbrand gewesen sein, zu dem die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Dienstagabend gegen 22 Uhr in die Hauptstraße gerufen wurden. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, dennoch wurde auch der Dachstuhl des Mehrparteienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Wilhelmsdorf-Zußdorf

Katze gequält und getötet

Offenbar mutwillig gequält und letztlich getötet hat ein Unbekannter eine Katze in der Nacht von Montag auf Dienstag in Zußdorf. Das tote Tier wurde am Dienstag im westlichen Ortsteil von Zußdorf aufgefunden und wies massive Verletzungen am Körper auf. Den Spuren nach war es zuvor an einem anderen Ort getötet und am Fundort dann bewusst abgelegt worden. Bereits in der Vorwoche sei ebenfalls eine misshandelte und getötete Katze im Ortsgebiet aufgefunden worden. Der Polizeiposten Altshausen hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Mögliche Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Aichstetten

Betrunken gefahren und Widerstand geleistet

Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kommen auf einen 36-Jährigen zu, der am Dienstagabend die Polizei beschäftigt hat. Gegen 17.30 Uhr stellten die Beamten den Mann bei Aichstetten in seinem Pkw fahrend fest und wollten ihn kontrollieren. Hierbei missachtete er zunächst die Anhaltesignale und bog erst nach mehrfacher Aufforderung der Beamten und Hinterherfahrt durch den Streifenwagen in ein Grundstück ab und hielt an. Hier stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des 36-Jährigen fest, ein Vortest zeigte einen Atemalkoholwert von über 3 Promille an. Nach der daraufhin in einem Krankenhaus entnommenen Blutprobe wurde der Mann von der Polizei zurück an seine Wohnanschrift gefahren. Nachdem er sich dort vehement weigerte, aus dem Streifenwagen auszusteigen, musste er mittels einfacher körperlicher Gewalt aus dem Fahrzeug entfernt werden. Neben der Trunkenheitsfahrt gelangt er daher nun auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige.

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