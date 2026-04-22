Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.04.2026

Weingarten/Landkreis Ravensburg (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei: Vier Tatverdächtige wegen schweren Raubs in Untersuchungshaft

Umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg nach einem schweren Raub in einer Privatwohnung Anfang Januar haben nun zur Festnahme von vier dringend Tatverdächtigen geführt. Zunächst unbekannte Personen hatten in der Nacht auf Donnerstag, den 8. Januar 2026, einen 63-Jährigen in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet ausgeraubt und dabei erheblich verletzt. Die Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam Zutritt zu der Wohnung des 63-Jährigen, überraschten ihn im Schlaf und schlugen auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit mehreren hundert Euro Bargeld und mobilen Endgeräten.

Nach aufwendigen, mehrmonatigen Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft Ravensburg Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen eine flüchtig Bekannte des 63-Jährigen sowie drei weitere Tatverdächtige im Alter von 30 bis 47 Jahren. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürften die Beteiligten offenbar davon ausgegangen sein, dass der 63-Jährige über eine größere Bargeldsumme verfügt.

Vergangenen Donnerstag wurden die Beschlüsse umgesetzt und zeitgleich Durchsuchungen im Bereich Konstanz, Ulm und Weingarten durchgeführt. Neben den Beamten des Kriminalkommissariats Ravensburg und der Kriminalpolizei Friedrichshafen waren unter anderem auch Einsatzkräfte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil und Ulm an den polizeilichen Maßnahmen beteiligt.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamten Beweismittel sicher. In der Wohnung eines Tatverdächtigen fanden die Beamten darüber hinaus über ein Kilogramm Marihuana sowie mehrere tausend Euro Bargeld auf.

Die 35-jährige russische Staatsangehörige sowie die drei weiteren dringend Tatverdächtigen wurden vergangenen Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte.

Anschließend wurden die Frau und die 47, 43 und 30 Jahre alten Männer mit türkischer, ukrainischer und moldauischer Staatsangehörigkeit in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg dauern derweil weiter an.

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