Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/FDS) Altensteig

Eutingen im Gäu

Dornstetten - Telefonbetrüger treiben weiter ihr Unwesen: Tausende Euro Schaden - Tipps der Polizei

Altensteig / Eutingen im Gäu / Dornstetten (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es Betrügern im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim erneut gelungen, mit verschiedenen Maschen mehrere Menschen um ihr Geld zu bringen.

1. Betrüger meldet sich über den Messengerdienst "WhatsApp"

Um etwa 16 Uhr erhielt eine Frau aus Altensteig eine WhatsApp-Nachricht auf ihr Smartphone von einer ihr unbekannten Nummer. Hierbei hatte sich der Verfasser der Nachricht als ihr Sohn mit neuer Telefonnummer ausgegeben. Nachdem sich der Täter ihr Vertrauen erschlichen hatte, forderte er die Frau auf, einen Geldbetrag in Höhe von insgesamt knapp 2.000 Euro zu überweisen. Im Glauben, ihren Sohn finanziell zu unterstützen, tätigte sie die Überweisung auf eine IBAN-Nummer, welche ihr per WhatsApp mitgeteilt wurde.

2. Betrüger erlangen 3.000 Euro nach gefälschter SMS

Ein weiterer Betrugsfall ereignete sich am selben Tag in Eutingen im Gäu. Ein Mann bekam gegen 17:40 Uhr eine SMS auf sein Mobiltelefon. Ihm wurde hierbei mitgeteilt, dass er sein TAN-Verfahren erneuern solle. Nachdem er dies getan hatte, stellte er in der Folge fest, dass ihm ein Geldbetrag in Höhe von 3.000 Euro abgebucht wurde.

3. Telefontrickbetrug durch angebliche Europol-Mitarbeiter und Polizeibeamte

Ein Mann aus Dornstetten erhielt am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr einen schockierenden Anruf. Ein Unbekannter gab sich am Telefon als Mitarbeiter von Europol aus. Dem Angerufenen wurde vorgeschwindelt, dass man ihn mit einem größeren Drogenfund in Zusammenhang gebracht hätte. In der Folge wurde er angewiesen, Geld von seinem Konto abzuheben, um festzustellen, welches Bankkonto tatsächlich ihm gehöre, da mehrere Konten auf seinen Namen laufen würden. Außerdem brachten ihn die Betrüger dazu, in mehreren Geschäften Google-Play Karten im Wert von 3.400 Euro zu kaufen und den Tätern die jeweiligen Codes zu übermitteln.

Allgemeiner Hinweis:

Die Ermittler des Polizeipräsidiums arbeiten intensiv und mit hohem Engagement an der Aufklärung unterschiedlichster Arten von Betrugsdelikten. Damit Bürger jedoch erst gar nicht Opfer entsprechender Betrüger werden, weist das Polizeipräsidium erneut auf folgende Verhaltenstipps bei entsprechenden Telefonanrufen hin:

- Gehen Sie sensibel mit Nachrichten unbekannter Rufnummern um.

- Ein persönlicher Kontakt zu einem Angehörigen kann schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich um einen Betrug handelt.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Die Polizei und auch Europol werden Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell