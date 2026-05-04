Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ohrsen. Einbrecher verletzen Mann.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (03.05.2026) verletzten Einbrecher einen Mitarbeiter in einem Firmenobjekt in der Ehlenbrucher Straße. Kurz vor 21 Uhr verschafften sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und einer schlug den 42-jährigen Bielefelder offenbar mit einem Gegenstand auf den Kopf. Der Verletzte rettete aus dem Gebäude. Die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß. Der verletzte Bielefelder wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter dem Einsatz von Diensthund und Hubschrauber führten leider nicht zum Auffinden der Flüchtigen.

Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

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