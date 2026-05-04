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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Firmenfahrzeug aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Lageschen Straße brachen Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagabend (02. - 03.05.2026) einen Firmenwagen auf. Sie beschädigten eine Scheibe und stahlen Werkzeug im Wert von geschätzt 700 Euro, unter anderem eine Flex und Bohrwerkzeug. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 0521 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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