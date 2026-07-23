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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Straftaten bei Polizeieinsatz in Kahla

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstagabend suchten Polizeibeamte eine Person an ihrer Wohnanschrift in der Moskauer Straße in Kahla auf. Hintergrund war eine Gefährderansprache, nachdem der Polizei bekannt geworden war, dass der dort Wohnhafte im Verdacht steht, für eine versuchte gefährliche Körperverletzung im Stadtgebiet Kahla verantwortlich zu sein.

Während des Polizeieinsatzes wurden aus der Wohnung bei geöffneten Fenstern lautstark verfassungsfeindliche Parolen gerufen, die bis auf die Straße zu hören waren. Darüber hinaus bedrohten ein 19-jähriger und ein 49-jähriger Mann zwei eingesetzte Polizeibeamte. Gegenüber einem Beamten äußerte einer der beiden: "Zieh deine Weste und deine Handschuhe aus, leg die Pistole ab und komme nach dem Dienst zu mir, dass ich dir eine auf die Fresse hauen kann." Ein 49-Jähriger sagte zu einem weiteren Polizeibeamten: "Zieh deine Weste aus und dann haue ich dir auf die Schnauze."

Die Polizei zog weitere Einsatzkräfte hinzu und betrat die Wohnung mit Einverständnis des Wohnungsinhabers. Gegen die beteiligten Personen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet. Die Zusammenkunft wurde anschließend beendet.

Am darauffolgenden Tag suchten Polizeibeamte den Wohnungsinhaber erneut auf, nachdem bekannt geworden war, dass für den kommenden Freitag eine Geburtstagsfeier geplant sei. Im Rahmen einer weiteren Gefährderansprache wurde darauf hingewiesen, dass die Polizei bei Beschwerden über nächtliche Ruhestörungen oder bei der Begehung von Straftaten unverzüglich einschreiten wird.

Während dieses Polizeibesuchs trat eine Zeugin an die Beamten heran und gab an, bereits am 15. Juli aus derselben Wohnung deutlich hörbar die Parole "Sieg Heil" sowie weitere verfassungsfeindliche Äußerungen wahrgenommen zu haben. Die Polizei leitete daraufhin ein gesondertes Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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