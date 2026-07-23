Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mountainbike in Blankenhain gestohlen

Weimar (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 21. Juli 2026, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli 2026, 16:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein Mountainbike in der Christian-Speck-Straße 36 in Blankenhain.

Das Fahrrad war mit einem Bügelschloss an einem Fahrradständer gesichert. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten der oder die Täter das Vorderrad vom Fahrrad und entwendeten den Rahmen mit dem restlichen Fahrrad. Das Bügelschloss sowie das Hinterrad blieben unbeschädigt am Fahrradständer zurück.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Rockrider im Wert von rund 800 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Christian-Speck-Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes geben können, sich bei der Polizei zu melden.

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