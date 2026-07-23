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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwelbrand im Motorraum eines Transporters

Weimar (ots)

Am heutigen Vormittag kam es in der Bertuchstraße in Weimar zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Schwelbrandes an einem geparkten Fahrzeug.

Gegen 11:00 Uhr wurde der Leitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum eines VW Caddy gemeldet. Die Feuerwehr stellte vor Ort einen Schwelbrand im Motorraum fest. Um den Brandherd erreichen zu können, wurde eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen und die Motorhaube geöffnet. Anschließend konnte der Brand zügig gelöscht werden.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Tier Dämmmaterial im Motorraum beschädigt haben. Dadurch konnten heiße Fahrzeugteile mit brennbarem Material in Kontakt kommen und den Schwelbrand verursachen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Eine technische Untersuchung des Fahrzeugs steht aus.

Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug war nach dem Einsatz nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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