LPI-J: Sachbeschädigung an Hauseingangstür
Apolda (ots)
In der Nacht zu Dienstag beschädigten unbekannte Täter das Türschloss eines Mehrfamilienhauses am Darrplatz in Apolda. Die Unbekannten brachten Klebstoff in das Schloss der Hauseingangstür ein, wodurch dieses nicht mehr funktionsfähig war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell