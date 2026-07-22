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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Büroräume in Apolda

Apolda (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt zu Büroräumen am Ernst-Thälmann-Ring in Apolda. Hierzu hebelten sie eine Eingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter brachen einen verschlossenen Spind auf und entwendeten daraus zwei Geldbörsen sowie Bargeld aus zwei Geldkassetten. Der Beuteschaden beläuft sich auf insgesamt 195 Euro. Zudem entstand Sachschaden an Türen und dem Spind. Ein weiterer Einbruchsversuch in ein benachbartes Büro scheiterte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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