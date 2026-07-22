LPI-J: Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz unterwegs
Apolda (ots)
Am Dienstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte in der Burkhardtstraße in Apolda einen 44-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Zudem stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Das Fahrzeug musste der 44-Jährige stehen lassen Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet
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