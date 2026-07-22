LPI-J: Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Apolda (ots) - In der Nacht zu Dienstag beschädigten unbekannte Täter das Türschloss eines Mehrfamilienhauses am Darrplatz in Apolda. Die Unbekannten brachten Klebstoff in das Schloss der Hauseingangstür ein, wodurch dieses nicht mehr funktionsfähig war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei ...

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