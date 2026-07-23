Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung und Diebstahl in Blankenhain - hoher Sachschaden entstanden

Weimar (ots)

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen 19. Juli 2026, 15:00 Uhr, und 21. Juli 2026, 20:15 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück in der Marktstraße in Blankenhain.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten der oder die Täter zunächst das Gartentor und gelangten so auf das Grundstück. Dort entwendeten sie zwei Lackspraydosen sowie eine Harzspraydose aus einem unverschlossenen Pkw. Anschließend wurden mit den Sprühfarben mehrere Gegenstände auf dem Grundstück beschädigt. Unter anderem brachten die Täter Schriftzüge an einer Gartentür sowie an der Abdeckplane eines Fahrzeugs an. Die Farbe drang dabei durch die Plane und beschädigte zusätzlich die Motorhaube des Pkw. Darüber hinaus wurden ein Roller und zwei auf dem Grundstück befindliche Reifen mit Farbe beziehungsweise Harz verunreinigt.

Die entwendeten Spraydosen hatten einen Wert von etwa 50 Euro. Der durch die Beschädigungen entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Marktstraße bemerkt haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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