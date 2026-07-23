PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung und Diebstahl in Blankenhain - hoher Sachschaden entstanden

Weimar (ots)

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen 19. Juli 2026, 15:00 Uhr, und 21. Juli 2026, 20:15 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück in der Marktstraße in Blankenhain.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten der oder die Täter zunächst das Gartentor und gelangten so auf das Grundstück. Dort entwendeten sie zwei Lackspraydosen sowie eine Harzspraydose aus einem unverschlossenen Pkw. Anschließend wurden mit den Sprühfarben mehrere Gegenstände auf dem Grundstück beschädigt. Unter anderem brachten die Täter Schriftzüge an einer Gartentür sowie an der Abdeckplane eines Fahrzeugs an. Die Farbe drang dabei durch die Plane und beschädigte zusätzlich die Motorhaube des Pkw. Darüber hinaus wurden ein Roller und zwei auf dem Grundstück befindliche Reifen mit Farbe beziehungsweise Harz verunreinigt.

Die entwendeten Spraydosen hatten einen Wert von etwa 50 Euro. Der durch die Beschädigungen entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Marktstraße bemerkt haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 12:52

    LPI-J: E-Scooter in Weimar-Legefeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Weimar (ots) - Unbekannte entwendeten am frühen Donnerstagmorgen einen E-Scooter im Weimarer Ortsteil Legefeld. Der Geschädigte hatte sein Elektrokleinstfahrzeug gegen 04:30 Uhr vor seinem Wohnhaus im Lerchenweg 15 abgestellt. Als er gegen 06:30 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Der Fahrzeugschlüssel befand sich weiterhin im Besitz ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 12:52

    LPI-J: Schwelbrand im Motorraum eines Transporters

    Weimar (ots) - Am heutigen Vormittag kam es in der Bertuchstraße in Weimar zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Schwelbrandes an einem geparkten Fahrzeug. Gegen 11:00 Uhr wurde der Leitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum eines VW Caddy gemeldet. Die Feuerwehr stellte vor Ort einen Schwelbrand im Motorraum fest. Um den Brandherd erreichen zu können, wurde eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen und die ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:19

    LPI-J: Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz unterwegs

    Apolda (ots) - Am Dienstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte in der Burkhardtstraße in Apolda einen 44-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Zudem stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Das Fahrzeug musste der 44-Jährige stehen lassen Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren