Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter in Weimar-Legefeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

Weimar (ots)

Unbekannte entwendeten am frühen Donnerstagmorgen einen E-Scooter im Weimarer Ortsteil Legefeld.

Der Geschädigte hatte sein Elektrokleinstfahrzeug gegen 04:30 Uhr vor seinem Wohnhaus im Lerchenweg 15 abgestellt. Als er gegen 06:30 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Der Fahrzeugschlüssel befand sich weiterhin im Besitz des Eigentümers, sodass der E-Scooter nach bisherigen Erkenntnissen lediglich weggeschoben worden sein dürfte.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen E-Scooter mit Sitz im Wert von rund 800 Euro.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und suchte den Nahbereich ab. Das Fahrzeug konnte bislang jedoch nicht aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen 04:30 Uhr und 06:30 Uhr im Bereich des Lerchenwegs 15 in Weimar-Legefeld verdächtige Personen oder den E-Scooter bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden.

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