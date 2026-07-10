Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260710.1 Kiel: Eine kleine Geschichte mit großer Botschaft - Manchmal sind es die kleinen Dinge, die zum Nachdenken anregen

Kiel (ots)

Am Donnerstagnachmittag (9. Juli) waren zwei Motorradpolizisten vom Polizeibezirksrevier Kiel auf der B 76 im Stadtgebiet unterwegs. Im stockenden Verkehr fiel ihnen eine Radkappe auf, die mitten auf der Fahrbahn lag. Um eine Gefahr für den nachfolgenden Verkehr auszuschließen, räumten die Beamten das Fahrzeugteil kurzerhand beiseite. Noch während einer der Polizisten die Radkappe in der Hand hielt, machte sich der Beifahrer eines Handwerksfahrzeugs bemerkbar. Mit einem Lächeln erklärte er, dass diese zu seinem Fahrzeug gehöre. Die Freude über das unerwartete Wiedersehen mit der verlorenen Radkappe war groß - und sie wechselte auf direktem Weg zurück zu ihrem Besitzer.

Für die Polizeidirektion Kiel ist diese kleine Begegnung mehr als nur eine nette Anekdote. Wir möchten diese Geschichte zum Anlass nehmen, daran zu erinnern, wie wichtig Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ist. Die verlorene Radkappe fiel den Beamten sofort auf - doch nicht jede Gefahr wird rechtzeitig erkannt. Wer unaufmerksam fährt, riskiert schnell, Hindernisse zu übersehen oder zu spät zu reagieren.

Gerade auf der derzeit stark belasteten B 76 mit ihren Baustellen ist vorausschauendes Fahren besonders wichtig. Dazu gehört auch, bei stockendem Verkehr frühzeitig eine Rettungsgasse zu bilden. Sie entsteht nicht erst, wenn Blaulicht im Rückspiegel auftaucht, sondern bereits dann, wenn sich der Verkehr staut. Nur so können Einsatzkräfte im Ernstfall ohne Zeitverlust helfen.

Manchmal ist es eben nur eine Radkappe. Manchmal kann es aber auch um Menschenleben gehen. Aufmerksamkeit kostet nichts - kann aber entscheidend sein.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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