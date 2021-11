Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauschte Fahrzeugführer

Weimar (ots)

Im Laufe des Wochenendes ertappten Beamte der PI Weimar bei Verkehrskontrollen mehrere berauschte Fahrzeugführer.

Am Freitag gegen 16:30 Uhr kontrollierten Beamte einen Pkw-Fahrer, da er entgegen der Einbahnstraßenregelung die Moskauer Straße in Weimar befuhr. Ein während der Kontrolle durchgeführter Drogentest zeigte an, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Am Samstagmittag wurde ein 23-jähriger Pkw-Fahrer in Bad Berka einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei ihm reagierte ein vor Ort durchgeführter Drogentest positiv.

In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet und Anzeige erstattet. Beide müssen nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, sowie einem Fahrverbot rechnen.

1,54 Promille lautete das Ergebnis des Atemalkoholtestes eines 51-jährigen Pkw-Fahrers bei deiner Verkehrskontrolle in der Bruno-Apitz-Straße in Weimar. Auch dieser Fahrer wurde zur Blutentnahme gebeten. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

