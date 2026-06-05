Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gescheiterter Einbruchsversuch bei Freiwilliger Feuerwehr

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatten es Einbrecher im Erfurter Umland auf ein Feuerwehrhaus abgesehen. Im Tatzeitraum vom 27.05.2026 bis gestern (04.06.2026) versuchten die Unbekannten erfolglos in die Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil Vieselbach einzubrechen. Die Täter verursachten bei ihrem Einbruchsversuch einen Sachschaden von etwa 250 Euro. Ob sie bei ihrer Tat gestört wurden ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch ein. (SO)

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