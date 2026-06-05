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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschter Autofahrer erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine aufmerksame Autofahrerin konnten heute (05.06.2026) möglicherweise Schlimmeres verhindern. Eine Zeugin war gegen 11:20 Uhr auf der Bundesstraße zwischen der Autobahnauffahrt Sömmerda-Ost und dem Ortseingang Sömmerda unterwegs gewesen. Ihr war die auffällige Fahrweise eines Nissan-Fahrers aufgefallen, der vor ihr fuhr. Da das Auto in Schlangenlinien und mit abrupten Geschwindigkeitsänderungen unterwegs war, wählte sie den Polizeinotruf. Die Beamten führten bei dem Fahrer einen Drogentest durch, dieser ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Der 25-jährige Nissan-Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro, einem Fahrverbot sowie Punkten in Flensburg eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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