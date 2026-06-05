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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt betrunkenen Audi-Fahrer

Erfurt (ots)

Gestern (04.06.2026) zogen Erfurter Polizisten einen stark alkoholisierten Auto-Fahrer aus dem Verkehr. Der 67-Jährige war um 13:00 Uhr mit seinem Audi in der Scharnhorststraße in Erfurt unterwegs gewesen. Eine Streifenbesatzung stoppte den Mann und führte eine Verkehrskontrolle mit ihm durch. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 67-Jährigen einen Wert von über 3 Promille. Die Fahrt war damit für ihn beendet, stattdessen musste er die Beamten zu einer Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizisten stellten den Führerschein des Audi-Fahrers sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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